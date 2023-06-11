فيصل الجدلاوي: 'لجنة الصلح الجزائي طالبت رجل الأعمال لطفي علي وشقيقه بـ11 مليون دينار في قضية نقل الفسفاط'

كشف فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال لطفي علي وشقيقه المولدي علي بخصوص مطلب الصلح الجزائي، أن لجنة الصلح الجزائي كلّفت 3 خبراء وحددوا مبلغ 5 مليون دينار كقيمة للصلح الجزائي في قضية فسفاط قفصة.



وخلال استضافته في برنامج ستوديو شمس، أوضح فيصل الجدلاوي أن المبلغ المقترح من لجنة الصلح يصل إلى 11 مليون دينار باحتساب 10 بالمائة كنسبة فائدة عن كل سنة.





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