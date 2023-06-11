فيصل الجدلاوي: 'لجنة الصلح الجزائي طالبت رجل الأعمال لطفي علي وشقيقه بـ11 مليون دينار في قضية نقل الفسفاط'

كشف فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال لطفي علي وشقيقه المولدي علي بخصوص مطلب الصلح الجزائي، أن لجنة الصلح الجزائي كلّفت 3 خبراء وحددوا مبلغ 5 مليون دينار كقيمة للصلح الجزائي في قضية فسفاط قفصة.
وخلال استضافته في برنامج ستوديو شمس، أوضح فيصل الجدلاوي أن المبلغ المقترح من لجنة الصلح يصل إلى 11 مليون دينار باحتساب 10 بالمائة كنسبة فائدة عن كل سنة.
وخلال استضافته في برنامج ستوديو شمس، أوضح فيصل الجدلاوي أن المبلغ المقترح من لجنة الصلح يصل إلى 11 مليون دينار باحتساب 10 بالمائة كنسبة فائدة عن كل سنة.
وبين أن الصلح الجزائي يتعلق بنقل الفسفاط، واصفا هذا المبلغ بالمُشط جدا.
وتابع أنه بالإمكان التفاوض مع اللجنة لكن هذه اللجنة ترفض التخفيض والتقليص في المبلغ، مشيرا إلى أن محاميي لطفي والمولدي علي سيقترحون 2 مليون دينار وذلك في حدود المرابيح المُحققة من صفقة نقل الفسفاط بالشاحنات.
وبخصوص منوبه رجل الأعمال شفيق الجراية الموقوف، أفاد الجدلاوي أنه تم تقديم مطلب للصلح الجزائي في 3 ملفات ولم يتم بعد تلقي الرد.
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