الزهروني: سقوط المجرم الخطير المكنى "بالديناصور".. تورط في هذه القضايا

في عملية أمنية دقيقة ونوعية، نجح أعوان مركز الأمن الوطني بجهة الزهروني، اليوم السبت في إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير جداً، عُرف في الأوساط المنحرفة بكنية "الديناصور"، وذلك بعد فترة من الملاحقة والترصد.وأفادت المصادر الأمنية أن الموقوف يُصنف ضمن العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، حيث تخصص في ترويع المارة والاعتداء على ممتلكات المواطنين.وكشفت التحقيقات الأولية عن معطيات صادمة تتعلق بنشاطه الإجرامي حيث تبين ان ضحاياه بالعشرات تضرروا من عمليات السلب والنهب التي كان يقودها.كما تبين انه كان يعتمد أسلوب الترهيب حيث كان يعتمد في جرائمه على استعمال "سكين كبير الحجم" (ساطور) وأسلحة بيضاء متنوعة لإجبار ضحاياه على الاستسلام.و كشفت عملية التدقيق في هويته أنه محل 5 مناشير تفتيش صادرة عن هياكل قضائية وأمنية مختلفة.يواجه الملقب بـ "الديناصور" قائمة طويلة من التهم التي تضمنتها مناشير التفتيش، من أبرزها السلب باستعمال أسلحة بيضاء والاعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة وتشويه الوجه والاعتداء البدني والسرقة الموصوفة.وقد خلفت عملية القبض على هذا المجرم حالة من الارتياح في صفوف سكان منطقة الزهروني والمناطق المجاورة، الذين عانوا من بطشه لفترة طويلة.وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به لاستكمال الأبحاث وتقديمه للعدالة لينال جزاءه.و تندرج هذه العملية ضمن الحملات المستمرة التي تقوم بها الوحدات الأمنية للتصدي للجريمة المنظمة وملاحقة العناصر الفارة من العدالة لضمان أمن واستقرار المنطقة.