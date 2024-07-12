Babnet

ملف وفاة الجيلاني الدبوسي: الإبقاء على وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي بحالة سراح مع تحجير السفر عنه

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669156ac810a34.57908827_emlgjonifpqhk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Juillet 2024 - 17:28 قراءة: 1 د, 38 ث
      
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، الإبقاء على وزير الصحة الأسبق والأمين العام لحزب العمل والانجاز عبد اللطيف المكي بحالة سراح، بعد الاستماع إليه في ما يعرف بقضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، وفق ما أفاد به نائب الأمين العام للحزب أحمد النفاتي.

أخبار ذات صلة:
اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق منذر الونيسي في علاقة بوفاة الجيلاني الدبوسي‎...

وأضاف النفاتي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن قاضي التحقيق اتخذ جملة من الاجراءات في حق المكي، على غرار تحجير السفر عنه ومنع الظهور بجميع وسائل الإعلام، إلى حين موعد الجلسة المقبلة بعد شهر.
...

أخبار ذات صلة:
ايقاف طبيبة صحة عمومية بتهم الاهمال وتقديم تقارير طبية كاذبة في علاقة بقضية جيلاني الدبوسي‎...

يشار إلى أن القيادي السابق في حركة النهضة ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي (شغل منصب وزير الصحة بين 2011 و2014 في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض)، يحاكم في ما يعرف بملف وفاة الجيلاني الدبوسي (رجل الاعمال والنائب الأسبق بمجلس النواب زمن الرّئيس الأسبق زين العابدين بن علي( يوم 8 ماي 2014، بعد خروجه من السجن بأيام قليلة جراء الاهمال الطبي، علما وأنه كان يعاني من قصور كلوي.
أخبار ذات صلة:
قضية الجيلاني الدبّوسي: إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ وكيل عام سابق لدى محكمة الاستئناف بتونس...

يذكر أنه تم إيقاف الدبوسي يوم 8 أكتوبر 2011 ، وصدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن بجندوبة من أجل تهمة التحيّل وافتكاك ملك الغير.

وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 20 جوان 2024 ، بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري على ذمة هذه القضية، بعد أن كان أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة، وإطار قضائي سابق وطبيبة سابقة بالسجون، في القضيّة ذاتها، ووجهت لهم تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290791


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match.... Final on sun 14 july
رئاسيات 2024

J- 84

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 02:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*