ملف وفاة الجيلاني الدبوسي: الإبقاء على وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي بحالة سراح مع تحجير السفر عنه

يشار إلى أن القيادي السابق في حركة النهضة ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي (شغل منصب وزير الصحة بين 2011 و2014 في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض)، يحاكم في ما يعرف بملف وفاة الجيلاني الدبوسي (رجل الاعمال والنائب الأسبق بمجلس النواب زمن الرّئيس الأسبق زين العابدين بن علي( يوم 8 ماي 2014، بعد خروجه من السجن بأيام قليلة جراء الاهمال الطبي، علما وأنه كان يعاني من قصور كلوي.يذكر أنه تم إيقاف الدبوسي يوم 8 أكتوبر 2011 ، وصدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن بجندوبة من أجل تهمة التحيّل وافتكاك ملك الغير.وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 20 جوان 2024 ، بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري على ذمة هذه القضية، بعد أن كان أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة، وإطار قضائي سابق وطبيبة سابقة بالسجون، في القضيّة ذاتها، ووجهت لهم تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.