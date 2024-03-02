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ايقاف طبيبة صحة عمومية بتهم الاهمال وتقديم تقارير طبية كاذبة في علاقة بقضية جيلاني الدبوسي‎

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Publié le Samedi 02 Mars 2024 - 06:15 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أصدر الجمعة 1 مارس، عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق طبيبة صحة عمومية في علاقة بقضية المرحوم الجيلاني الدبوسي.
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وأفاد سامي الدبوسي نجل جيلاني الدبوسي ان الطبيبة المعنية كانت تباشر عملها في سجن المرناقية وتم ايداعها بالسجن نظرا للاخلالات الفادحة التي ارتكبتها والتي تتمثل أساسا في الاهمال وتقديم تقارير طبية كاذبة والتعذيب الممنهج والتي تسببت في وفاة والده حسب تصريحه.


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