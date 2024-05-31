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اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق منذر الونيسي في علاقة بوفاة الجيلاني الدبوسي‎

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Publié le Vendredi 31 Mai 2024 - 17:42 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أصدر اليوم الجمعة عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق منذر الونيسي و ذلك على ذمة القضية المتعلقة بوفاة السجين الجيلاني الدبوسي، وفق ما أكده لاذاعة موزاييك محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.

وأضاف محمد زيتونة بأن عدد الموقوفين على ذمة القضية وصل الى ثلاثة موقوفين بعد أن سبق اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق اطار طبي واطار قضائي سابق وذلك من أجل تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد.


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