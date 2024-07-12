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وزيرة التربية تؤجل جلسة كانت مقررة مع لجنة التربية والتعليم العالي

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Publié le Vendredi 12 Juillet 2024 - 10:35 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أكدت نائب رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، نجلاء اللحياني، اليوم الجمعة 12 جويلية 2024، أن وزيرة التربية طلبت تأجيل الجلسة مع النواب التي كانت مقررة اليوم.
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وعبرت اللحياني في اتصال هاتفي على اذاعة الجوهرة، عن استنكارها ماورد في بلاغ وزارة التربية الذي تضمن استفزازات للنواب وفق توصيفها ، مضيفة أن مقاطعة الجلسة افارطة مع الوزيرة هي وسيلة تعبير ديمقراطية وأخلاقية، خاصة وأن الجلسة لم تكن إجبارية للحضور.
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كما أشارت النائب الى أن ثمة طريقة غير مسؤولة في التعاطي مع النواب من قبل وزارة التربية.


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