وزيرة التربية تؤجل جلسة كانت مقررة مع لجنة التربية والتعليم العالي

أكدت نائب رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، نجلاء اللحياني، اليوم الجمعة 12 جويلية 2024، أن وزيرة التربية طلبت تأجيل الجلسة مع النواب التي كانت مقررة اليوم.وعبرت اللحياني في اتصال هاتفي على اذاعة الجوهرة، عن استنكارها ماورد في بلاغ وزارة التربية الذي تضمن استفزازات للنواب وفق توصيفها ، مضيفة أن مقاطعة الجلسة افارطة مع الوزيرة هي وسيلة تعبير ديمقراطية وأخلاقية، خاصة وأن الجلسة لم تكن إجبارية للحضور.