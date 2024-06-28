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أليم... وفاة طفل الأربع سنوات دهسا بسيارة والده

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Publié le Vendredi 28 Juin 2024 - 11:37 قراءة: 0 د, 17 ث
      
شهدت معتمدية المظيلة من ولاية قفصة حادثة أليمة تمثلت في وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر أربع سنوات دهسا بسيارة والده.
ووفق إذاعة موزاييك فان الطفل فارق الحياة رغم تدخل أهله ونقله نحو المستشفى المحلي بالمظيلة.

وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة من جهتها لمصلحة المرور بإقليم الأمن الوطني بقفصة بفتح بحث عدلي في الحادثة ونقل الجثة للتشريح.


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