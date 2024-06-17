في جلسة غاب فيها الممثل القانوني للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد : هذا ما قرره القضاء في ملف سرقة ونهب كميات من التبع من حاويات بميناء رادس

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نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، النظر في ملف قضية اتهم فيها 8 عمال بالشركة التونسية للشحن والترصيف بالاستيلاء على كميات هامة من السجائر التابعة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بلغت قيمتها مليوني دينار ....



بالمناداة على المتهمين حضر البعض في حين تخلف البقية عن الحضور كما لم يحضر الممثل القانوني للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في مختلف الجلسات ،وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية ،وطلب بعض محامو المتهمين التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة اكتوبر المقبل...





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هذا وعبرت هيئة الدائرة عن استياها الشديد من عدم ضمان حق الدولة التونسية من خلال غياب الممثل القانوني للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في جلسة المحاكمة...



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر تعرّض الوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد إلى سرقة كميّات هامّة من السّجائر (بقيمة مليوني دينار ، مؤمّنة بالميناء التّجاري برادس، فتمكّنت الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصاديّة والماليّة بإدارة الشّرطة العدليّة، بعد تعميق التّحرّيات، من القبض على 12 شخصا مورّطا في قضيّة السّرقة المذكورة.



تمّ حجز جزء من كميّة السّجائر محلّ السّرقة لدى أحدهم، فيما تمّ حجز كميّة من المشروبات الكحوليّة الفاخرة ومعدّات أضواء وشاحنات وسيّارات بمنزل شخص آخر (ضمن المجموعة التي تمّ القبض عليها) والذي بالتّحرّي معه، اعترف بسرقتها من ميناء رادس.



هذا وتمّ أيضا حجز كميّة أخرى من السّجائر الأجنبيّة لدى شخص آخر مورّط ضمن نفس المجموعة.

