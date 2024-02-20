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عمادة الاطباء البياطرة تستنكر ايقاف عميد البياطرة من أجل مقال صحفي وتعتبر ذلك سابقة في تاريخ تونس

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Publié le Mardi 20 Février 2024 - 19:02 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اصدرت الثلاثاء 20 فيفري، عمادة الأطباء البياطرة، بيانا عبرت من خلاله عن استغرابه واستنكاره الشديد من قرار الاحتفاظ بعميد البياطرة أحمد رجب بتهمة نشر أخبار كاذبة.
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واعتبرت العمادة ان الاحتفاظ بأحمد رجب من اجل مقال صحفي حول الامراض الحيوانية والتوكيل الصحي سابقة في تاريخ تونس مشيرة الي ان مكتب المجلس الوطني للعمادة سيبقى غي حالة انعقاد لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يتعين في الغرض وفق نص البيان.


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