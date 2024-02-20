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النيابة تصدر قرارا في حق عميد الأطباء البياطرة

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Publié le Mardi 20 Février 2024 - 09:44 قراءة: 0 د, 13 ث
      
أذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بعميد الأطباء البياطرة أحمد رجب وذلك على خلفية الشكاية التى رفعها عليه وزير الفلاحة حول ما تحدث عنه بخصوص ما يعرف" بالتوكيل الصحي" وفق ما ورد في نص الشكاية والابحاث .


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