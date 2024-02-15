سعيد: 'لوبيات مازالت طامعة في حديقة البلفيدير'

اكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارته اليوم الخميس إلى المسبح البلدي بساحة باستور على ضرورة التسريع باعادة تهيئة هذه المنشاة الرياضية في اقرب الاجال تحت اشراف الهندسة العسكرية بشكلها السابق ومواصفاتها الاصلية.



وقال رئيس الجمهورية "المسبح البلدي بساحة باستور يعتبر اول مسبح في تونس وأحد اهم المعالم الرياضية وقد كان سابقا يحتضن العديد من المسابقات لذلك يتعين اعادة تهيئة جميع مكوناته بنفس شكله السابق دون اي تغيير".

واضاف "انها الزيارة الثانية التي اقوم بها الى هذا المسبح لكن البلدية لم تتحرك. نحن في سباق ضد الوقت، الامر لا يستحق لجان ودراسات وهندسة جديدة، يجب اعادة تهيئة ما هو موجود والانطلاق في التنفيذ والانجاز في أقرب الاوقات تحت اشراف الهندسة العسكرية وهناك من الوطنيين الذين سيتولون التكفل بتمويل أشغال اعادة تهيئة هذه المنشأة المغلقة منذ ما لا يقل عن 40 سنة".





سعيد: 'نافورة ساحة باستور ما فيها شي كان الضفادع'

وتابع في هذا السياق "أود بهذه المناسبة أن اتوجه بالشكر الى محمد العقربي على تفاعله الايجابي مع هذا المشروع" الذي عهدت اشغاله للمؤسسة العسكرية القادرة وفق قوله على الارتفاع بهذه الارادة الى مستوى الانجاز في كافة المجالات.واشار رئيس الجمهورية قيس سعيّد الى وجود مشاريع اخرى مماثلة على غرار دار الثقافة ابن خلدون ودار الثقافة ابن رشيق في المجهود المتعلق باعادة تهيئة مجموعة من المؤسسات الوطنية مؤكدا "نحن نخوض الحرب في كل الميادين ومن غير الممكن ان نترك البلاد في حالة خراب في كل المجالات".وقال في هذا الصدد "المعالم عديدة بساحة باستور مثل المسبح ومكتب البريد والقباضة المالية. من غير المقبول تشويه كل شيء باسم التجديد. في كل مكان تم تخريب البلاد والامر لا يقتصر على العشرية الاخيرة فاللوبيات التي كانت موجودة مازالت قائمة الى حد اليوم وتطمع في الاستيلاء ايضا على حديقة البلفيدير لان الموقع ممتاز ومغري".ومن جهة اخرى، أعرب رئيس الجمهورية عن استيائه من الاخلالات التي وقف عليها بساحة باستور قائلا "الحد الادنى غير متوفر والمسالة ليست مرتبطة بالامكانيات. النافورات لا تشتغل والمياه بها راكدة وهو ما تمت معاينته في زيارة سابقة" معتبرا ان هذا الوضع نتاج "التهاون والبقاء في المكاتب وعدم الاهتمام ولو بالحد الادنى للجمالية التي كانت موجودة".وكان لرئيس الجمهورية بالمناسبة فرصة للحديث مع عدد من المواطنين والمواطنات والإستماع إلى مشاغلهم وإلى الحلول الجماعية التي يتم العمل على تحقيقها في أقرب الآجال.يذكر ان بنك تونس العربي الدولي ممثلا في عضو مجلس إدارته المكلف بالعلاقات مع الهيئات العامة محمد العقربي كان قد تعهد لدى لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد خلال هذا الاسبوع باتخاذ عدّة تدابير وإنجاز عدد من المشاريع الوطنية من بينها الترميم الكامل لكل من المسبح البلدي بساحة باستور وملحقاته ولدار الثقافة ابن خلدون بتونس.وعاين رئيس الجمهورية الوضعية الكارثية التي عليها ساحة باستور.وأكد سعيد أنه لم يتم إدخال أي تحسينات، على الرغم من أنه قد أشار إلى ذلك في زيارة سابقة، قائلا: "نافورة ساحة باستور ما فيها شي كان الضفادع"، ومنتقدا ما وصفع بـ"التهاون والبقاء في المكاتب".وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بإعادة تهيئة المسبح البلدي بساحة باستور، مع الحفاظ على نفس الخصائص ودون إدخال أي تغييرات في الشكل.وتابع رئيس الجمهورية: "هذه الزيارة الثانية وما تغير شي والبلدية ما تحركتش..لابد من إعادة المسبح المُغلق منذ 40 سنة مثلما كان في أقرب وقت وتحت إشراف الهندسة العسكرية".وكانت إحدى المؤسسات البنكية قد تعهدت بإعادة تهيئتة المسبح البلدي بساحة باستور تحت إشراف الهندسة العسكرية للقوات المسلحة العسكرية.