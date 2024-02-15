احالة سامي الفهري ومنتصر وايلي على دائرة الفساد لمالي

قررت أمس دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستىناف بتونس احالة سامي الفهري ومنتصر وايلي الرئيس المدير العام الاسبق لاتصالات تونس على انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة وذلك لمحاكمتهما في قضية تعلقت بالفساد المالي .
يذكر ان منتصر وايلي محال بحالة فرار وقد تعلقت به عدة قضايا فساد مالي وحوكم غيابيا باكثر من 20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل من قبل الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي....
يذكر ان منتصر وايلي محال بحالة فرار وقد تعلقت به عدة قضايا فساد مالي وحوكم غيابيا باكثر من 20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل من قبل الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي....
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