Babnet

تمديد الاحتفاظ براشد الغنوشي واخرون

Publié le Mardi 13 Février 2024 - 13:19 قراءة: 0 د, 13 ث
      
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في فترة الاحتفاظ برئيس حركة النهضة راشد التونسي وقياديين اثنين لمدة 4 أشهر اضافية وذلك في القضية التى تعلقت بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة على خلفية اجتماع نظمته جبهة الخلاص الوطني خلال شهر رمضان من العام الماضي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282092


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 14:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*