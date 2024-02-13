تمديد الاحتفاظ براشد الغنوشي واخرون

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في فترة الاحتفاظ برئيس حركة النهضة راشد التونسي وقياديين اثنين لمدة 4 أشهر اضافية وذلك في القضية التى تعلقت بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة على خلفية اجتماع نظمته جبهة الخلاص الوطني خلال شهر رمضان من العام الماضي.



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