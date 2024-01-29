تحول وزير الداخلية كمال الفقي مساء يوم الأحد 28 جانفي 2024 إلى الجزائر العاصمة رفقة وفد متكون من إطارات عليا بوزارة الداخلية وولاة المناطق الحدودية التونسية الجزائرية، حيث كان في استقباله نظيره الجزائري إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مصحوبا بـوالي الجزائر العاصمة والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للحماية المدنية والمدير العام للعلاقات الثنائية مع الدول العربية، وسفير تونس بالجزائر.ووفق بلاغ للداخلية, تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي التونسي الجزائري وتنفيذا لالتزامات رئيسي البلدين، وبمناسبة إنعقاد الدورة الأولى لإجتماع اللجنة المشتركة لتنمية وترقية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية والتي تنطلق أشغالها اليوم الإثنين 29 جانفي 2024 وتمتد إلى غاية يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 بالجزائر العاصمة، بمشاركة ولاة الولايات الحدودية لكلا