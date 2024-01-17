المغرب يكشر عن أنيابه بثلاثية أمام تنزانيا في كأس أمم أفريقيا



اكتسح منتخب المغرب نظيره تنزانيا، بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لاورينت بوكو، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.



افتتح رومان سايس التسجيل للمنتخب المغربي عن طريق رومان سايس في الدقيقة 30 من متابعة لتسديدة حكيم زياش التي ارتدت من حارس مرمى تنزانيا ليسكنها سايس الشباك معلنة عن الهدف الأول.



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وعزز عز الدين أوناحي تقدم أسوط الأطلس مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 77 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.



وضاعف يوسف النصيري تقدم المغرب مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 80 من تمريرة تلقاها خلف دفاعات تنزانيا ليسجل الهدف الثالث لأسود الأطلس ويقتل المباراة إكلينيكيا لصالح المغرب بثلاثية دون رد.



وشهدت المباراة تعرض نوفاتوس ميروشي، لاعب تنزانيا، للطرد في الدقيقة 70 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.



الفوز رفع رصيد منتخب المغرب لثلاث نقاط في صدارة المجموعة السادسة بينما تذيل تنزاينا المجموعة في المركز الرابع دون أي نقاط.



ديون هوتو يسجّل هدف التقدّم لناميبيا#كأس_أمم_إفريقيا | #تونس_ناميبيا #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/zLpH0dHR7n — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2024 وعزز عز الدين أوناحي تقدم أسوط الأطلس مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 77 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.وضاعف يوسف النصيري تقدم المغرب مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 80 من تمريرة تلقاها خلف دفاعات تنزانيا ليسجل الهدف الثالث لأسود الأطلس ويقتل المباراة إكلينيكيا لصالح المغرب بثلاثية دون رد.وشهدت المباراة تعرض نوفاتوس ميروشي، لاعب تنزانيا، للطرد في الدقيقة 70 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.الفوز رفع رصيد منتخب المغرب لثلاث نقاط في صدارة المجموعة السادسة بينما تذيل تنزاينا المجموعة في المركز الرابع دون أي نقاط.