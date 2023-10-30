Babnet

طلب فيها المكلف العام تعويضات للدولة : مسؤول سامي بصندوق التأمين على المرض ينهب امواله بمساعدة11 من أفراد عائلته ومعارفه!!

Publié le Lundi 30 Octobre 2023 - 10:49 قراءة: 1 د, 3 ث
      
نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،في ملف تجاوزات واستيلاءات على اموال الصندوق الوطني للتامين على المرض شملت الابحاث فيها مسؤول سامي بالصندوق المذكور و12 من افراد عائلته ومعارفه.

وتفيد تفاصيل القضية ان المسؤول المتهم استغل صفته وعمد الى التصريح بأجور وهمية لاشخاص من معارفه واقاربه حتى يمكنهم من الانتفاع من خدمات الصندوق وبينت الابحاث ان المنتفعين غير القانونيين بالتصاريح الوهمية التى قام بها المسؤول بالصندوق والذين على اساسها تمكنوا من الحصول على دفاتر علاج تولوا تقديمها للصندوق الوطني للتأمين على المرض والذي بناءا عليها تكفل بدفع مصاريف علاج وتداوي خاصة بهم غير مستحقة قيمتها 63.664.964دينار ،وقد تبين ان ما أقدم عليه المسؤول وبقية المشمولين معه بالبحث يشكل عمل اجرامي خطير يمس من سمعة الدولة ومؤسساتها وكشف كيفية التلاعب بالاموال العمومية من قبل موظف عمومي وتحويل وجهة تلك الاموال بدون موجب شرعي اضر بسمعة الادارة العمومية.

...

طلبات المكلف العام في حق الصندوق الوطني للتامين على المرض


وقد طلب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي في حق الصندوق الوطني للتامين على المرض بتغريم المتهم وبقية المظنون فيهم بمبلغ 63.664.964دينار وب20 الف دينار غرما للضرر المعنوي وتحمل مصاريف التقاضي ومصاريف الاختبارات .

وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لاكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275987


babnet

All news...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 30 أكتوبر 2023 | 15 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:54
17:27
15:03
12:10
06:41
05:13
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet34°
30° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-22
27°-20
29°-20
30°-18
26°-15
  • Avoirs en devises
    26716,9

  • (27 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35733 DT        1$ =3,18288 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 oct)   1918,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*