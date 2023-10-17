إسماعيل هنية: الأمريكيون يتحملون مسؤولية مجزرة المعمداني وهم أعطوا غطاء غير محدود لإسرائيل

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أن الأمريكيين يتحملون مسؤولية مجزرة المعمداني وهم أعطوا غطاء غير محدود لإسرائيل.



وقال إن مجزرة المستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء "تؤكد وحشية العدو وحجم الهزيمة المدوية التي مُني بها"، مضيفا أن "العدو واهم إن ظن أن هذه المجازر ستغطي على هزيمته المدوية أو تدفع شعبنا للاستسلام".





وأضاف هنية أن "العدو لا يحترم قيما ولا قوانين ولا أعرافا ولا شرائع"، مؤكدا أن "الأميركيين الذين أعطوا غطاء غير محدود للاحتلال يتحملون مسؤولية مجزرة المعمداني".وتابع أن "من ارتكبوا مجزرة المعمداني ارتكبوا مجزرة صبرا وشاتيلا وبحر البقر وقتلوا أسرى الجيش المصري".وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس على أن "المقاومة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل المحتل عن أرضنا ومقدساتنا".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 500 شخص على الأقل جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين.وأفادت الوزارة، في بيان، بوقوع أكثر من 500 شهيد من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى في وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك مئات تحت الأنقاض.