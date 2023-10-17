طوفان الأقصى.. عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال برفح وخان يونس

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة لليوم الـ11، مما خلف حتى الآن أكثر من 2800 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في الوقت الذي تقصف فيه المقاومة الفلسطينية مدنا وبلدات إسرائيلية ضمن عمليتها طوفان الأقصى.



واستشهد فجر اليوم 71 فلسطينيا وأصيب المئات -بينهم نساء وأطفال- نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.





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وبينما يتصاعد الحديث عن قرب اجتياح إسرائيلي بري لقطاع غزة قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن هناك احتمالا لما وصفه بالتحرك الوقائي من قبل "محور المقاومة" في الساعات المقبلة.



من جهتها، أعلنت واشنطن أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتوجه إلى إسرائيل غدا الأربعاء لتأكيد الدعم لها، قبل أن يتوجه إلى عمّان للقاء ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.



القسام: قصفنا حشودا إسرائيلية بقاعدة تسيلم العسكرية



قالت كتائب القسام إن قواتها قصفت حشودا إسرائيلية في قاعدة تسيلم العسكرية برشقة صاروخية.



الجيش الإسرائيلي يعلن قتله مسلحين خلال محاولتهم التسلل من لبنان



أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه قتل 4 مسلحين كانوا يحملون عبوة ناسفة خلال محاولتهم التسلل من لبنان إلى منطقة الحدود.



وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن "عناصره هاجموا مجموعة مكونة من 4 إرهابيين حاولت زرع عبوة ناسفة بالقرب من كيبوتس هانيتا على الحدود اللبنانية".



وذكر أنه "تم إحباط محاولة تسلل لمجموعة من المسلحين المشتبه فيهم من لبنان إلى منطقة الحدود"، معلنا "قتلنا4 مسلحين كانوا يحملون عبوة ناسفة بعد اقترابهم من الحدود".





يديعوت أحرونوت: وصول قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي لإسرائيل



أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن وصول قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي إلى إسرائيل للقاء المسؤولين في القيادة العسكرية الإسرائيلية.



ونقلت الصحيفة عن القائد الأميركي تأكيده أنه يزور إسرائيل للتأكد من وجود ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، وقال أهتم على وجه الخصوص بردع أطراف أخرى عن توسيع الصراع.