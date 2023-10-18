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بايدن لنتنياهو: "الجانب الآخر وراء تفجير مستشفى "المعمداني" بغزة وليس أنتم"

نتنياهو يستقبل بايدن في المطار
Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 10:11 قراءة: 0 د, 50 ث
      
وكالات - أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أسفه للقصف الذي استهدف مستشفى "المعمداني" في غزة أمس الثلاثاء، متهما حركة "حماس" بهذه الكارثة الإنسانية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "حزنت وغضبت بشأن الانفجار في مستشفى "المعمداني" أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليس أنتم".

...

وأضاف: "أنا هنا لسبب بسيط، وهو أن أبين للشعب الإسرائيلي والعالم بأسره موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل، فقد أردت القدوم إلى تل أبيب شخصيا من أجل ذلك".

وتابع: "منذ بداية هذه الحرب تم ذبح المئات وبينهم 31 أمريكيا إلى جانب اختطاف العشرات، وأحاول أن أتخيل كيف عاش الناس واختبؤوا في الملاجئ بسبب إرهاب حماس، وهذا يثير التساؤلات والحيرة ولكن يتوجب على إسرائيل الرد على هذه الاعتداءات، ويجب التذكير بأن حماس لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، فالفلسطينيون الأبرياء يجدون أنفسهم بين المطرقة والسنديان".

وشدد بايدن على أهمية القوة، قائلا: "صحيح أن القوة مهمة ولكنها مثال ونموذج فقط، وأتطلع قدما إلى ما يمكننا إنجازه خلال الزيارة".

وخاطب بايدن الإسرائيليين بالقول: "كل هذه الشجاعة كانت مصدر إلهام بالنسبة لنا".


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