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باحث من أصل تونسي يفوز بجائزة نوبل للكيمياء لسنة 2023

Photo Credits mit.edu
Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 11:36 قراءة: 1 د, 32 ث
      
مٌنحت جائزة نوبل للكيمياء لسنة 2023 لثلاثة باحثين مقيمين في الولايات المتحدة هم منجي باوندي من "ماساتشوستس إنستيتيوت أوف تكنولوجي" ("إم آي تي") ولويس بروس من جامعة كولومبيا وأليكسي إكيموف الذي يعمل في "نانو كريستلز تكنولوجي"، عن "اكتشاف نقاط كمومية وتخليقها".
والمتوجون هم علماء يعملون في الولايات المتحدة في مجال الجسيمات النانوية.
وكافأت اللجنة العمل على "اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها"، بحسب الهيئة المسؤولة عن الجائزة.
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ومنجي باوندي هو كيميائي وباحث من أصل تونسي يقيم في أمريكا وولد يوم 15 مارس 1961 بباريس (فرنسا) وهو ابن عالم الرياضيات محمد صالح الباوندي.

يعدّ الباوندي من أهم الباحثين في الكيمياء في العالم لتميزه في مجال البحث تخرج من جامعة هارفارد منذ سنة 2008 وقام بتدريس الديناميكا الحرارية والحركية إلى جانب، كيث نيلسون، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وهو، كذلك، عضو في الأكاديمية الأمريكية للعلوم والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم.

تحصل الباوندي، سنة 2006، على جائزة "ارناست اورلندو لورنس" لمساهماته البارزة في المجالات المرتبطة بقطاع الطاقة.

هاجر منذ صغره الى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أمضى سنوات طفولته الأولى في فرنسا ثم في تونس.

زاول تعليمه بالولايات المتحدة وتحصل على شهادة الماجستير في الكيمياء من جامعة هارفارد سنة 1983 والدكتوراه في الكيمياء من جامعة شيكاغو سنة 1988.
تمكن الباوندي من إنشاء مختبر للكيمياء وانطلق في اجراء البحوث المتعددة بهدف مزيد استكشاف العلوم وتطوير تكنولوجيا البلورات النانوية وغيرها من الهياكل النانوية المُصنّعة كيميائيا.


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