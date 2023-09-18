محرز الغنوشي: " امطار غزيرة قادمة..."

قال المهندس في الرصد الجوي محرز الغنوشي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبك عن قرب قدوم امطار غزيرة الى تونس.

وكتب في تدوينة اولى " صباح الخيرات والبركات..

تحديثات اليوم لبعض النماذج العددية لتقلبات 24, 25 و26 سبتمبر القادمين ..

غزارة الامطار تتأكد شيئا فشيئا، اتساع رقعة التقلبات من الشمال إلى الجنوب وكل السيناريوهات ممكنة..



...



ان شاء الله يكون غيث نافع لا ضرر فيه..

وفي تدوينة ثانية كتب ما يلي " تحديث الاوروبي لصباح اليوم حول التقلبات القادمة..

علما وان توقعات النموذج الاوروبي على المدى المتوسط جيدة عموما..

ملاحظة : تدويناتنا ليست للتخويف.. انما للاستعداد واليقظة في هذه الفترة التي عُرفت بشدة تقلباتها تاريخيا..

وكيف ما يقولو الوقاية خير من العلاج..

ربي يعطينا على قد جهودنا وربي يحفظ تونس..

