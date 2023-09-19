بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي حول ما يروج من اشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول حدوث زلازل وفياضات

على اثر تلقيه لاتصالات عديدة من مختلف الوسائل الاعلامية للحالة الجوية التي ستمر بها البلاد التونسية خلال الأيام القادمة، و ما يروج من اشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول حدوث زلازل وفياضات على غرار ما حصل بالشقيقتين ليبيا والمغرب، يعلم المعهد الوطني للرصد الجوي كافة المنتفعين بخدمات الرصد الجوي والمؤسسات الاعلامية والعموم أنه لا يتحمل مسؤولية أي مغالطات أو معطيات خاطئة يتم الترويج لها عبر بعض وسائل الاعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي و خاصة في الحالات الاستثنائية وأن المصدر الرسمي للمعلومات بالنسبة لكل مستعملي المعطيات الجوية هو المعهد الوطني للرصد الجوي لا غير .



كما يهم المعهد ان يوضح ما يلي :

باعتباره عضوا قارا ضمن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، وتكريسا لسياسته في مجال حماية الأشخاص والممتلكات والإنذار المبكر للتخفيف من حدة الكوارث الطبيعية وحماية مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ومساهمة هذه المعطيات في عمليات البحث والتطوير لخدمة الطاقات المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة للنهوض بمختلف القطاعات الاستراتجية على المستوي المحلي والعالمي، فان المعهد الوطني للرصد الجوي يدعو كافة مستعملي المعطيات الجوية التعامل بحذر مع كل الاشاعات المتداولة بالصفحات غير رسمية والتثبت من المعطيات من المصدر الرسمي .



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و يقوم المعهد في هذا الإطار يوميا بإعداد النشرات الجوية اليومية والتوقعات القصيرة والمتوسطة المدى كما يتم في الحالات الجوية الاستثنائية إعداد و إصدار البلاغات والنشرات التحذيرية للإعلان عن التقلبات الجوية غير عادية، ويتم نشرها للعموم على الوقع الرسمي للمعهد www.meteo.tn و بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Institut National De Météorologie- المعهد الوطني للرصد الجوي

كم يتم ارسال هذه المعطيات ايضا الي كل المنتفعين ووسائل الاعلام الوطنية والخاصة حسب الاتفاقيات الممضاة والمؤسسات المعنية مثل الحماية المدنية ، وزارة الداخلية ،وزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية...

و قام المعهد في السنوات الاخيرة بإرساء خارطة اليقظة وتهدف أساسا الى :

- الإنذار المبكر بالظواهر الجوية الخطرة وكذلك تقديم النصائح والإجراءات اللازمة لمجابهتها وللحد من مخاطرها

- تبسيط المعلومة الجوية للعموم وتقديمها للإعلام والجهات الرسمية من خلال استعمال الطيف اللوني لتحديد خطورة كل ظاهرة جوية ومستوى اليقظة المطلوب و المناطق المهددة.

وقد تم الانطلاق بالعمل بمنظومة خارطة اليقظة حيث يقوم المعهد بإصدار خريطتين على الأقل يوميا مع تحيينها في حالة تطور الحالة الجوية ونشرها على موقعه الرسمي .

ويدعو المعهد الوطني للرصد الجوي الى ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل المتعلقة بواجب التحفظ ويؤكد تمسكه بحقه القانوني في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تأديبية تجاه كل موظف منتسب اليه يتولى نشر المعلومات والمعطيات ذات الصلة خارج الاطر والقنوات الرسمية لهذه المنشاة العمومية .

و يقوم المعهد في هذا الإطار يوميا بإعداد النشرات الجوية اليومية والتوقعات القصيرة والمتوسطة المدى كما يتم في الحالات الجوية الاستثنائية إعداد و إصدار البلاغات والنشرات التحذيرية للإعلان عن التقلبات الجوية غير عادية، ويتم نشرها للعموم على الوقع الرسمي للمعهد www.meteo.tn و بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Institut National De Météorologie- المعهد الوطني للرصد الجويكم يتم ارسال هذه المعطيات ايضا الي كل المنتفعين ووسائل الاعلام الوطنية والخاصة حسب الاتفاقيات الممضاة والمؤسسات المعنية مثل الحماية المدنية ، وزارة الداخلية ،وزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية...و قام المعهد في السنوات الاخيرة بإرساء خارطة اليقظة وتهدف أساسا الى :- الإنذار المبكر بالظواهر الجوية الخطرة وكذلك تقديم النصائح والإجراءات اللازمة لمجابهتها وللحد من مخاطرها- تبسيط المعلومة الجوية للعموم وتقديمها للإعلام والجهات الرسمية من خلال استعمال الطيف اللوني لتحديد خطورة كل ظاهرة جوية ومستوى اليقظة المطلوب و المناطق المهددة.وقد تم الانطلاق بالعمل بمنظومة خارطة اليقظة حيث يقوم المعهد بإصدار خريطتين على الأقل يوميا مع تحيينها في حالة تطور الحالة الجوية ونشرها على موقعه الرسمي .ويدعو المعهد الوطني للرصد الجوي الى ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل المتعلقة بواجب التحفظ ويؤكد تمسكه بحقه القانوني في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تأديبية تجاه كل موظف منتسب اليه يتولى نشر المعلومات والمعطيات ذات الصلة خارج الاطر والقنوات الرسمية لهذه المنشاة العمومية .