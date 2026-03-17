فائض الميزان التجاري الغذائي لتونس يرتفع إلى 489.7 مليون دينار موفى فيفري 2026
سجّل الميزان التجاري الغذائي لتونس تطوّرًا إيجابيًا إلى موفى شهر فيفري 2026، حيث ارتفع الفائض إلى 489.7 مليون دينار مقابل 391.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وانعكس هذا الأداء على نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي بلغت 136.5 بالمائة مقارنة بـ 129.9 بالمائة في فيفري 2025، مدفوعة بنمو قيمة الصادرات بنسبة 7.8 بالمائة مقابل زيادة طفيفة في الواردات لم تتجاوز 2.6 بالمائة، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.
ويعود هذا التحسّن أساسًا إلى الارتفاع اللافت في قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 24.3 بالمائة، بالتوازي مع تراجع كلفة واردات الحبوب بنسبة 19.1 بالمائة، ما ساهم في دعم السيولة وتخفيف الضغط على الميزان التجاري العام.
وبحسب الإحصاءات ذاتها، مثّلت الصادرات الغذائية 16.9 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية، وارتفعت قيمتها بنسبة 7.8 بالمائة لتبلغ 1830.5 مليون دينار موفى فيفري 2026. كما بلغت قيمة صادرات زيت الزيتون 1252.3 مليون دينار مقابل 1007.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، لترتفع حصته في الصادرات الغذائية إلى 68.4 بالمائة مقابل 59.3 بالمائة.
في المقابل، شكّلت الواردات الغذائية 9.9 بالمائة من إجمالي الواردات الوطنية، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 2.6 بالمائة لتبلغ 1340.8 مليون دينار. وسجّلت واردات الحبوب انخفاضًا بنسبة 19.1 بالمائة لتستقر عند 577.7 مليون دينار، مع تراجع حصتها إلى 43.1 بالمائة من جملة الواردات الغذائية مقابل 54.7 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وتعلّقت واردات الحبوب أساسًا بالقمح بقيمة 264.6 مليون دينار، بما يمثل 45.8 بالمائة من واردات الحبوب. كما تراجع متوسط أسعار توريد القمح الصلب بنسبة 16.4 بالمائة، والقمح اللين بنسبة 10.0 بالمائة.
في المقابل، ارتفعت قيمة واردات الزيوت النباتية بنسبة 74.4 بالمائة لتبلغ 127.9 مليون دينار، بالتوازي مع زيادة طفيفة في معدل سعر توريدها بنسبة 1.2 بالمائة. كما سجّلت واردات السكر ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1028.7 بالمائة، مع صعود معدل سعر توريده بنسبة 46.6 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وعلى صعيد الميزان التجاري العام، تراجع العجز إلى موفى فيفري 2026 بنسبة 20.8 بالمائة ليبلغ 2784.2 مليون دينار مقابل 3517.0 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 6.2 بالمائة مقابل انخفاض الواردات بنسبة 0.7 بالمائة.
وبلغت قيمة المبادلات التجارية الجملية 10803.1 مليون دينار عند التصدير و13587.4 مليون دينار عند التوريد.
