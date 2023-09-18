فيديو اليوم: محاولة براكاج فاشلة كانت تودي بحياة مرتكبها

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو مثيرا للجدل لعملية باركاج قام بها احد الاشخاص لسائق سيارة لكنها كانت ستؤدي بحياته.

وحاول الشخص على مستوى حي النور نشل هاتف جوال من سيارة فقام السائق /أو مرافقه/ بغلق زجاج نافذة السيارة على منفذ العملية.

وقام السائق بقيادة سيارته على الطريق السريع مع جر الشاب لمئات الامتار مما تسبب في اصابة الاخير وفق الفيديو .





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