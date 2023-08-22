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خزندار: الإطاحة بمنحرفين مفتش عنهما في قضايا اضرام نار والاعتداء بألة حادة

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 14:24 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكن أول أمس أعوان مركز الامن الوطني خزندار من الإطاحة بمنحرفين خطيرين من ذوي السوابق العدلية محل تتبع لعدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "السرقة من داخل محل مسكون، إعداد محل لتعاطي البغاء السري، الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة، إضرام النار عمدا بمحل مسكون، العقوق، الإضرار بملك الغير الخاص..."
هذا وبعرض هويتهما على الناظم الآلي تبين أن أحدهما محل 4 مناشير تفتيش من أجل "الاعتداء بالعنف الشديد والسرقة..."، باستشارة النيابة العمومية أذن ممثلها بالاحتفاظ بذوي الشبهة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما ومواصلة الأبحاث.


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