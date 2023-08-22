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بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال عبد الحميد بن عبد الله

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 08:41 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أصدر قاضي محكمة الاستئناف بتونس ظهر يوم الاثنين 21 أوت 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال عبد الحميد بن عبد الله، صاحب قناة تونسنا ...

ووفق موقع kapitalis مثل عبد الحميد بن عبد الله في حالة ايقاف ( منذ عودته الاسبوع الفارط من فرنسا) و ذلك على خلفية حادث المرور جد يوم 19 جويلية 2020 بمنزل تميم و كان قد أودى بحياة 6 أشخاص كانوا على متن سيارة نقل ريفي اصطدمت بها سيارة من نوع هامر كان يقودها رجل الأعمال المذكور.
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بطاقة ايداع بالسجن في حق عبد الحميد بن عبد الله صاحب قناة تونسنا ...

...

و تم فيما بعد، تنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن بعد إقامته بإحدى المصحات الخاصة بسبب الكسور و الجروح التي أصابته. و كان ذلك في 8 سبتمبر 2020 ليتم سراحه يوم 13نوفمبر من نفس السنة.
هذا وقد طالب فريق الدفاع اليوم بإبقاء منوبه بحالة سراح، إلا أن القاضي أصدر بطاقة الإبداع و سيمثل عبد الحميد بن عبد الله الأسبوع المقبل أمام المحكمة للنظر في الأصل في نفس القضية …، وفق نفس المصادر.



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