وفاء الشاذلي: عبد الحميد بن عبد الله لم يكن في حالة سكر عندما قام بحادث السير

قالت المحامية وفاء الشاذلي ان موكلها صاحب قناة خاصة عبد الحميد بن عبد الله كان مرفوقا بعائلته عندما قام بحادث ادى لمقتل شخص على وجه الخطا.وأضافت في حوار عبر أمواج اذاعة " أي اف ام" عبد الحميد بن عبد الله لم يكن في حالة سكر عندما قام بحادث السير بل عجلة السيارة انفجرت فلم يستطع التحكم في السيارة".ونفت الشاذلي هروب موكلها الى فرنسا قائلة ان حوادث السير تحصل دائما ولا احد بعيد عنها.