وفاء الشاذلي: عبد الحميد بن عبد الله لم يكن في حالة سكر عندما قام بحادث السير

قالت المحامية وفاء الشاذلي ان موكلها صاحب قناة خاصة عبد الحميد بن عبد الله كان مرفوقا بعائلته عندما قام بحادث ادى لمقتل شخص على وجه الخطا.
وأضافت في حوار عبر أمواج اذاعة " أي اف ام" عبد الحميد بن عبد الله لم يكن في حالة سكر عندما قام بحادث السير بل عجلة السيارة انفجرت فلم يستطع التحكم في السيارة".
ونفت الشاذلي هروب موكلها الى فرنسا قائلة ان حوادث السير تحصل دائما ولا احد بعيد عنها.
وأضافت في حوار عبر أمواج اذاعة " أي اف ام" عبد الحميد بن عبد الله لم يكن في حالة سكر عندما قام بحادث السير بل عجلة السيارة انفجرت فلم يستطع التحكم في السيارة".
ونفت الشاذلي هروب موكلها الى فرنسا قائلة ان حوادث السير تحصل دائما ولا احد بعيد عنها.
وكان قاضي محكمة الاستئناف بتونس أصدر ظهر يوم الاثنين 21 أوت 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال عبد الحميد بن عبد الله، صاحب قناة تونسنا ... على خلفية حادث المرور جد يوم 19 جويلية 2020 بمنزل تميم و كان قد أودى بحياة 6 أشخاص كانوا على متن سيارة نقل ريفي اصطدمت بها سيارة من نوع هامر كان يقودها رجل الأعمال المذكور.
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