عبد الله العبيدي: "سعيّد بعث رسالة لتبون لإيضاح موقف تونس من التطـبيع"

علق الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي على تكليف رئيس الجمهورية لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للقيام بزيارة إلى الجزائر مبعوثا خاصا محملا برسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قائلا إن جانبا كبيرا من فحوى الرسالة سيوضح موقف تونس من مسألة التطبيع
وأشار العبيدي، لدى تدخله في برنامج "صباح الديوان"، إلى أن تعزية تونس للمغرب إثر حادث المرور الأخير، الذي أسفر عن سقوط عديد الضحايا، واستقبال رئيس الجمهورية لوزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان دفع رئيس حزب جزائري مؤخرا إلى الحديث عن عملية التطبيع التي يمكن أن تحدث في تونس.
وأشار العبيدي، لدى تدخله في برنامج "صباح الديوان"، إلى أن تعزية تونس للمغرب إثر حادث المرور الأخير، الذي أسفر عن سقوط عديد الضحايا، واستقبال رئيس الجمهورية لوزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان دفع رئيس حزب جزائري مؤخرا إلى الحديث عن عملية التطبيع التي يمكن أن تحدث في تونس.
واعتبر الدبلوماسي السابق أن تونس اليوم مخترقة، على حدّ تعبيره، لافتا إلى أن القناصل والسفارات لا تتحمل مسؤولية تأخر منح جوازات السفر أو الوثائق للتونسيين المقيمين بالخارج لأن المسألة مرتبطة أساسا بوزارة الداخلية.
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