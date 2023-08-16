عبد الله العبيدي: "سعيّد بعث رسالة لتبون لإيضاح موقف تونس من التطـبيع"

وأشار العبيدي، لدى تدخله في برنامج "صباح الديوان"، إلى أن تعزية تونس للمغرب إثر حادث المرور الأخير، الذي أسفر عن سقوط عديد الضحايا، واستقبال رئيس الجمهورية لوزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان دفع رئيس حزب جزائري مؤخرا إلى الحديث عن عملية التطبيع التي يمكن أن تحدث في تونس.