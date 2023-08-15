Babnet

رئيس حزب جزائري " تونس مقبلة على التطبيع مع اسرائيل"

Publié le Mardi 15 Août 2023 - 09:20 قراءة: 0 د, 43 ث
      
قال عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني الجزائري ان تونس مقبلة على التطبيع مع إسرائيل. وأكد في فيديو نشره على منصة إكس ان ذلك سيتم قريبا جدا مشيرا الى ان زيارات تمت مؤخرا الى تونس وصفها بالمشؤومة وقال انها من اجل شراء تطبيع تونس.

وتابع " اتمنى ان تكون اعين الدولة الجزائرية مفتوحة وهي كذلك بعد الزيارات المشؤومة لتونس مؤخرا من أجل شراء تطبيع تونس وقد يكون قريبا وقريبا جدا واعني ما اقول".
وقد اعتبر الاعلامي زياد الهاني ان ذلك يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لتونس داعيا وزارة الخارجية للتدخل وابلاغ استائيها لنظيرتها الجزائرية.
...




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271519


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 15 أوت 2023 | 28 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:13
16:09
12:31
05:36
04:00
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet35°
30° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-24
34°-25
35°-24
36°-26
36°-27
  • Avoirs en devises
    23718,9

  • (14 août)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,38500 DT        1$ =3,08410 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 août)   496,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*