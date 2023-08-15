رئيس حزب جزائري " تونس مقبلة على التطبيع مع اسرائيل"

عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني: "تطبيع تونس مع إسرائيل قريب جداً جداً " pic.twitter.com/tcxxeRAA7Y — Elhogra.com (@Elhogracom) August 15, 2023

قال عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني الجزائري ان تونس مقبلة على التطبيع مع إسرائيل. وأكد في فيديو نشره على منصة إكس ان ذلك سيتم قريبا جدا مشيرا الى ان زيارات تمت مؤخرا الى تونس وصفها بالمشؤومة وقال انها من اجل شراء تطبيع تونس.وتابع " اتمنى ان تكون اعين الدولة الجزائرية مفتوحة وهي كذلك بعد الزيارات المشؤومة لتونس مؤخرا من أجل شراء تطبيع تونس وقد يكون قريبا وقريبا جدا واعني ما اقول".وقد اعتبر الاعلامي زياد الهاني ان ذلك يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لتونس داعيا وزارة الخارجية للتدخل وابلاغ استائيها لنظيرتها الجزائرية.