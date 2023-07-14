ديلو: سيتم الاستماع الى عدد من الشخصيات السياسية المعروفة في "قضية التآمر"

وبين ديلو، بأنه سيتم اليوم سماع الناشط السياسي محمد الحامدي أمام الفرقة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب و الجريمة المنظمة بثكنة بوشوشة، وهي نفس الفرقة الأمنية التي مثل أمامها جميع المتهمين في قضية التآمر.وأفاد المتحدث، بانه سيتم كذلك الاستماع الى محافظ البنك المركزي السابق ووزير الدفاع السابق وعدد من الشخصيات السياسية المعروفة في نفس هذا الملف وذلك بناء على انابة عدلية كلف بها قاضي التحقيق الفرقة الأمنية المعنية.