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ديلو: سيتم الاستماع الى عدد من الشخصيات السياسية المعروفة في "قضية التآمر"

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 11:41 قراءة: 1 د, 4 ث
      
قال عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، سمير ديلو في مداخلة له صباح اليوم الجمعة في برنامج "صباح الديوان"، ان قرار الافراج عن القيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى واحالتها بحالة سراح لا يعني اغلاق الملف.
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محمد الحامدي يمثل اليوم أمام فرقة البحث في جرائم الإرهاب...

وبين ديلو، بأنه سيتم اليوم سماع الناشط السياسي محمد الحامدي أمام الفرقة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب و الجريمة المنظمة بثكنة بوشوشة، وهي نفس الفرقة الأمنية التي مثل أمامها جميع المتهمين في قضية التآمر.
وأفاد المتحدث، بانه سيتم كذلك الاستماع الى محافظ البنك المركزي السابق ووزير الدفاع السابق وعدد من الشخصيات السياسية المعروفة في نفس هذا الملف وذلك بناء على انابة عدلية كلف بها قاضي التحقيق الفرقة الأمنية المعنية.
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وبخصوص ملف المحامي لزهر العكرمي، أفاد سمير ديلو بأن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت أمس ابطال بطاقة الايداع الصادرة في حق المحامي لزهر العكرمي وليس الافراج عنه.

وأضاف ديلو، الى أن التهم التي وجهت للعكرمي ليست نفسها التي وجهت لبقية الموقوفين، معتبرا أن عملية إيقافه كانت لمجرد التنكيل به وفق تعبيره.


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