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الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 20:20 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يسمى بقضية "التآمر على أمن الدولة" أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت، اليوم الخميس 13 جويلية 2023، رفض استئناف النّيابة العموميّة لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى، كما استجابت لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن محمد لزهر العكرمي.

في مقابل، رفضت دائرة الاتهام الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي، حسب ما نشرته المحامية دليلة مصدّق على صفحتها بموقع ''فايسبوك''.


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