شيماء عيسى: الإفراج عني مؤقت وليست براءة

قالت القيادية بجبهة الخلاص، شيماء عيسى ، في تصريح إعلامي عقب الإفراج عنها فيما يتعلق بقضة التآمر على أمن الدولة، إن هذا إفراج مؤقت وليست براءة.
وأضافت عيسى قائلة "إن سعادتي منقوصة لان اصدقائي لا يزالون في السجن" مطالبة برفع المظلمة عنهم.
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أعلنت أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت، الخميس 13 جويلية 2023، رفض استئناف النّيابة العموميّة لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى.
وأضافت عيسى قائلة "إن سعادتي منقوصة لان اصدقائي لا يزالون في السجن" مطالبة برفع المظلمة عنهم.
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أعلنت أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت، الخميس 13 جويلية 2023، رفض استئناف النّيابة العموميّة لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى.
كما استجابت لطلب هيئة الدّفاع بخصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي مقابل رفض الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي.
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