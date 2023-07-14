شيماء عيسى: الإفراج عني مؤقت وليست براءة

قالت القيادية بجبهة الخلاص، شيماء عيسى ، في تصريح إعلامي عقب الإفراج عنها فيما يتعلق بقضة التآمر على أمن الدولة، إن هذا إفراج مؤقت وليست براءة.

وأضافت عيسى قائلة "إن سعادتي منقوصة لان اصدقائي لا يزالون في السجن" مطالبة برفع المظلمة عنهم.



يشار إلى أن هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أعلنت أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت، الخميس 13 جويلية 2023، رفض استئناف النّيابة العموميّة لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى.



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