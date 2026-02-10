رئيس الجمهورية يقرّر اعفاء مدير عام المعهد التونسي للدراسات ألإستراتيجيّة

الثلاثاء 10 فيفري 2026 | 22 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:24
17:56
15:30
12:40
07:13
05:46
الرطــوبة:
% 94
16°
16°
الــرياح:
3.6 كم/س
9°
تونس
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
16°-9
19°-14
19°-14
20°-13
18°-11
- Avoirs en devises 25763,5
- (10/02)
- Jours d'importation 109
- 1 € = 3,38381 DT
- (10/02)
- 1 $ = 2,85817 DT
- Solde Compte du Trésor (09/02) 1289,0 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (09/02) 27423 MDT
