رئيس الجمهورية يقرّر اعفاء مدير عام المعهد التونسي للدراسات ألإستراتيجيّة

قرّر الثلاثاء 10 فيفري، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إعفاء سامي بن جنات من مهام مدير عام المعهد التونسي للدراسات ألإستراتيجيّة.يذكر انه تم تعيين سامي بن جنات مديرا عاما للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية في ديسمبر 2019 خلفا لناجي جلول.