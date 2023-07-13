محمد الحامدي يؤكد تلقيه استدعاء للمثول غدا الجمعة أمام فرقة البحث في جرائم الإرهاب

أكد الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي تلقيه دعوة للمثول أمام الفرقة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب ببوشوشة غدا الجمعة على الساعة العاشرة صباحا.



وأوضح الحامدي في تصريح ل"وات" اليوم أنه لا علم له بأي مضمون أو خلفية بخصوص هذا الاستدعاء للمثول أمام الفرقة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب.

وعلق الحامدي على هذا الاجراء بأن العمل السياسي ليس جريمة وبأن الأوضاع الحالية تنبئ بمثل هذه الخطوات، وفق تقديره.



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يذكر أن الحامدي كان انتخب عضو مجلس وطني بالحزب الديمقراطي التقدمي قبل الثورة، ثم عاش أكثر من تجربة سياسية خلال العشرية الفارطة السابقة ل25 جويلية 2021، كان آخرها عضو مكتب سياسي بحزب التيار الديمقراطي قبل أن يستقيل. كما تقلد منصب وزير للتربية عن التيار الديمقراطي في فريق رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ.

ويواصل القضاء التونسي محاكمة عدد من السياسيين في قضايا عديدة، أبرزها القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى تتعلق بسياسيين فرادا على خلفية الاشتباه في ارتكاب مخالفات وجرائم سابقة.