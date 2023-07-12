الناطقة باسم محكمة أريانة: الحديث عن ''قاتل متسلسل'' مجرد إشاعة

نفت الناطقة الرسمية بمحكمة أريانة فاطمة بوقطاية في برنامج أحلى صباح اليوم الأربعاء 12 جويلية 2023، ارتكاب المظنون فيه في جريمة قتل فتاة في جهة رواد والتي تم العثور على جثّتها أمس، لجرائم قتل أخرى، مؤكّدة أنّ الحديث عن ''قاتل متسلسل'' وشبكة الاتجار بالأعضاء لا أساس له من الصحة .



وأفادت بأنّ المعطيات الأولية واعترافات المتهم أثناء التحقيق تفيد بأنّه لم يرتكب جرائم قتل أخرى، في انتظار مثوله على قاضي التحقيق.





وعادت بالحديث عن الواقعة التي جدت يوم 19 جوان 2023، اليوم الذي غادرت فيه الضحية مقر سكناها الكائن بولاية تونس نحو ولاية أريانة وتحديدا منزل المظنون فيه في جهة رواد، ووفق اعترافاته الأولية أثناء التحقيق فقد ''جدت مشادة كلامية بين الضحية والمتّهم عمد على إثرها إلى خنقها وسرقتها قبل اخفاء جثتها خلف الثلاجة وغادر المحل دون الرجوع إلبه.''وأضافت أن عائلة الفقيدة تقدّمت ببلاغ ضياع وتم ادراجها بالتفتيش لفائدة العائلة التي بقيت تبحث عنها وتحصلت على معلومة تفيد بمعرفتها لشخص قاطن في جهة رواد، فتقدمت العائلة بشكاية لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة التي أحالت الشكاية للبحث على الادارية الفرعية للبحث في القضايا الاجرامية .وتابعت بأنّه بعد القيام بالتساخير اللازمة لهاتف الضحية تبين أنّ آخر اتصال لها قبل اختفائها كان مع المظنون فيه.فتم نصب كمين للمعني بالأمر وتم القبض عليه في مقهى بتونس عاصمة يوم 10 جويلية 2023. وبالتحقيق معه عن علاقته بالضحية اعترف بطريقة بديهية أنها من معارفه واعترف بقتلها في شهر جوان والجثة موجود في منزله بجهة رواد.وبتنقل الأعوان على عين المكان تم العثور على جثتها متحلّلة فتم اعلام النيابة العمومية التي تنقل ممثلها رفقة قاضي التحقيق على عين المكان للقيام بالمعاينات اللازمة وتم اثر ذلك فتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد المتبوع بجريمة أخرى وهي السرفة واذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ به ومن المنتظر يوم الجمعة على انظار قاضي التحقيق للبت في وضعيته.