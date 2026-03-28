جندوبة: المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بمشاركة واسعة من مختلف الولايات

يحتضن المركب الشبابي البطّاح بمدينة جندوبة ايام 27 و28 و29 فعاليات المهرجان الجهوي للرياضات الجوية تحت شعار " جندوبة تحلق" بمشاركة عدد من ممثلي الجمعيات ومنخرطيها المنضوين تحت الجامعة التونسية للرياضات الجوية والانشطة التابعة قدموا من ولايات صفاقس وقفصة والمنستير ومنوبة وتونس وبنزرت والكاف وسليانة.ويهدف هذا المهرجان، التي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوبة الى التعريف بالرياضات الجوية وتحفيز الشباب على الابتكار والانخراط في مثل هذه الأنشطة الرياضية النوعية وتنمية مهاراتهم وابداعاتهم والتعريف بالمخزون الطبيعي والسياحي بجهاتهم وفق ما أكده عصام السعيداني رئيس جمعية جندوبة للرياضات الجوية لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء بالجهة.ويتضمن برنامج المهرجان ورشات موزعة بين الطيران النموذجي والطيران الشراعي والطيران الورقي وعروضا تطبيقية فرجوية وورشة خاصة بمحاكاة مع الطيران المدني تكشف للمولعين والراغبين في التدرب على سياقة الطائرات واعدادهم كقادة مستقبليين افتراضيين اعتمادا على التقنيات الحديثة وبدعم من المنظمة العالمية للطيران الافتراضي.ووفق المحاكي محمد الفتوحي وهو مخترع لمنصة محاكاة، فان المحاكاة في الطيران المدني التي يشرف عليها من خلال تدريب عدد من الشباب هي منصة تكشف للمتدربين وتساعدهم على الاقبال على هذا القطاع وتفتح لهم افاق التوجه نحو دراسة هذا الاختصاص وامتهانه ميدانيا لاسيما وان التقنيات الحديثة باتت قادرة على توفير ضمانات الولوج الى حركة الطيران الافتراضية بكافة مطارات العالم واعداد رواد الطائرات وتدريبهم على التعامل مع كل المستجدات والطوارئ المحتمل ان يتعرضوا اليها.ومن المقرر ان تحتضن ولاية جندوبة خلال الأسبوع المقبل البطولة الوطنية للرياضات الجوية، كما ستستضيف خلال السنة المقبلة البطولة الافريقية لهذه الرياضة.