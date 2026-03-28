Babnet   Latest update 14:42 Tunis

جندوبة: المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بمشاركة واسعة من مختلف الولايات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c7d55e42f090.41212743_eonlkhqmjpigf.jpg>
Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 14:18
      
يحتضن المركب الشبابي البطّاح بمدينة جندوبة ايام 27 و28 و29 فعاليات المهرجان الجهوي للرياضات الجوية تحت شعار " جندوبة تحلق" بمشاركة عدد من ممثلي الجمعيات ومنخرطيها المنضوين تحت الجامعة التونسية للرياضات الجوية والانشطة التابعة قدموا من ولايات صفاقس وقفصة والمنستير ومنوبة وتونس وبنزرت والكاف وسليانة.

ويهدف هذا المهرجان، التي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوبة الى التعريف بالرياضات الجوية وتحفيز الشباب على الابتكار والانخراط في مثل هذه الأنشطة الرياضية النوعية وتنمية مهاراتهم وابداعاتهم والتعريف بالمخزون الطبيعي والسياحي بجهاتهم وفق ما أكده عصام السعيداني رئيس جمعية جندوبة للرياضات الجوية لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء بالجهة.


ويتضمن برنامج المهرجان ورشات موزعة بين الطيران النموذجي والطيران الشراعي والطيران الورقي وعروضا تطبيقية فرجوية وورشة خاصة بمحاكاة مع الطيران المدني تكشف للمولعين والراغبين في التدرب على سياقة الطائرات واعدادهم كقادة مستقبليين افتراضيين اعتمادا على التقنيات الحديثة وبدعم من المنظمة العالمية للطيران الافتراضي.


ووفق المحاكي محمد الفتوحي وهو مخترع لمنصة محاكاة، فان المحاكاة في الطيران المدني التي يشرف عليها من خلال تدريب عدد من الشباب هي منصة تكشف للمتدربين وتساعدهم على الاقبال على هذا القطاع وتفتح لهم افاق التوجه نحو دراسة هذا الاختصاص وامتهانه ميدانيا لاسيما وان التقنيات الحديثة باتت قادرة على توفير ضمانات الولوج الى حركة الطيران الافتراضية بكافة مطارات العالم واعداد رواد الطائرات وتدريبهم على التعامل مع كل المستجدات والطوارئ المحتمل ان يتعرضوا اليها.
ومن المقرر ان تحتضن ولاية جندوبة خلال الأسبوع المقبل البطولة الوطنية للرياضات الجوية، كما ستستضيف خلال السنة المقبلة البطولة الافريقية لهذه الرياضة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326354

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 مارس 2026 | 9 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:07
18:40
15:55
12:31
06:11
04:44
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-7
16°-9
18°-8
16°-7
15°-6
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>