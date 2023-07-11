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رواد ... ذهبت للبحث عن عمل ليتم العثور عليها جثة هامدة بعد قتلها من طرف صاحب شركة وهمية

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 12:25 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قال شقيق ضحية وجدت جثتها في منزل بمنطقة رواد في العاصمة انها ذهبت للبحث عن عمل باعتبارها متخرجة من الجامعة منذ سنوات.
واكد شقيق الضحية ويدعى صابر لاذاعة " اي اف ام" ان شقيقته وجدت إعلان عمل في صفحة على الفايسبوك ليتضح انها شركة وهمية وان مالكها من اصحاب السوابق العدلية يقوم بالاستيلاء على اموال الضحايا ثم يقتلهن.
وتابع " لقد تم القبض على الجاني وبالتحقيق معه اعترف بجريمته وكشف عن مكان الجثة التي بقيت في منزل مهجور قرابة 19 يوم".

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