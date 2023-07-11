رواد ... ذهبت للبحث عن عمل ليتم العثور عليها جثة هامدة بعد قتلها من طرف صاحب شركة وهمية

قال شقيق ضحية وجدت جثتها في منزل بمنطقة رواد في العاصمة انها ذهبت للبحث عن عمل باعتبارها متخرجة من الجامعة منذ سنوات.
واكد شقيق الضحية ويدعى صابر لاذاعة " اي اف ام" ان شقيقته وجدت إعلان عمل في صفحة على الفايسبوك ليتضح انها شركة وهمية وان مالكها من اصحاب السوابق العدلية يقوم بالاستيلاء على اموال الضحايا ثم يقتلهن.
وتابع " لقد تم القبض على الجاني وبالتحقيق معه اعترف بجريمته وكشف عن مكان الجثة التي بقيت في منزل مهجور قرابة 19 يوم".
واكد شقيق الضحية ويدعى صابر لاذاعة " اي اف ام" ان شقيقته وجدت إعلان عمل في صفحة على الفايسبوك ليتضح انها شركة وهمية وان مالكها من اصحاب السوابق العدلية يقوم بالاستيلاء على اموال الضحايا ثم يقتلهن.
وتابع " لقد تم القبض على الجاني وبالتحقيق معه اعترف بجريمته وكشف عن مكان الجثة التي بقيت في منزل مهجور قرابة 19 يوم".
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