نقابة الصحفيين تدعو لرفع الشارة الحمراء بوكالة تونس إفريقيا للأنباء

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جميع الصحفيين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ إلى رفع الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 إلى غاية الخميس 2 أفريل 2026، في المركز والجهاتويأتي هذا التحرك على خلفية عدم تجاوب الإدارة العامة للوكالة مع اللائحة التي أصدرها فرع النقابة في 11 فيفري 2026، وعدم تلقي الفرع أي اتصال من الإدارة، رغم مرور أكثر من شهر على تقديم طلب لعقد اجتماع مع الرئيس المدير العام لحل المسائل العالقة.وأشارت النقابة إلى حدوث عمليات صنصرة لعدة برقيات نتيجة تدخل الإدارة في التحرير، بما يفرض رقابة قبلية على المحتوى الصحفي، إلى جانب استمرار بعض حالات التشغيل الهش داخل المؤسسة.وأكد الفرع، وبدعم من جميع الصحفيين بالوكالة، استعدادهم لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة، دفاعًا عن استقلالية الوكالة، والنأي بها عن الانخراط في الدعاية السياسية لأي نظام، فضلاً عن حماية حقوقهم الأدبية والمالية كمرفق عمومي.