الترجي يهزم الإفريقي ويشعل صدارة بطولة كرة اليد

فاز الترجي الرياضي التونسي على النادي الإفريقي بنتيجة 26-23، في المباراة التي دارت بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس، لحساب الجولة الخامسة من مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد.

وبهذا الانتصار، التحق الترجي بالنادي الإفريقي في صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة لكل فريق، مما يعزز المنافسة على اللقب في هذه المرحلة الحاسمة.


ومن المنتظر أن تُستكمل بقية مباريات الجولة وفق البرنامج التالي:


* سبورتينغ المكنين – نادي كرة اليد بجمال (قاعة المكنين)
* النجم الساحلي – نادي ساقية الزيت (قاعة حمام سوسة)

الترتيب

1. الترجي الرياضي – 19 ن
2. النادي الإفريقي – 19 ن
3. نادي ساقية الزيت – 9 ن
4. النجم الساحلي – 8 ن
5. نادي كرة اليد بجمال – 6 ن
6. سبورتينغ المكنين – 4 ن
