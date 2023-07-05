القضاء يصدر حكمه على قاتل زوجته المستشارة باحدى السفارات ذبحا

قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالحكم 25 سنة سجنا في حق قاتل زوجته المستشارة باحدى السفارات اثر خلاف نشب بينهما داخل منزلهما بالمرسى.



ووجهت للزوج المتهم وهو تونسي الجنسية مقيم بفرنسا تهمة القتل العمد،وقد اعترف بتفاصيل جريمته البشعة كما تبين انه سدّد لها اكثر من 8 طعنات بسبب تمسكها ببقاء طفليها معها وعدم سفرهما معه للاستقرار في فرنسا .





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وكانت الجريمة جدت اطوارها داخل شقة بجهة المرسى, تمثلت في اقدام المتهم على قتل زوجته بساطور أثر خلافات بينهما حيث أصر الزوج على الاستقرار في فرنسا ونقل ابنائه للعيش معه فرفضت الضحية ذلك وتشبث بابقائهم بتونس فقرر قتلها والتخلص منها.



وكشف تقرير الطب الشرعي انه تم الاعتداء على الضحية بساطور على مستوى الرقبة والكتف واليدين، وان القاتل عمد الى التنكيل بجثتها.



يذكر أن الضحية تركت طفلين وهي من مواليد 1982، وتعمل مستشارة باحدى السفارات بضاحية المرسى، في حين ان زوجها عامل بالخارج ويعمل في مجال بيع وشراء قطع غيار الدراجات النارية بين فرنسا وتونس.