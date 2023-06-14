محاموهم كشفوا هذه الخروقات... الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي تفرج عن 5 إطارات بالادارة العامة للحرس الوطني موقوفين منذ سنة

قررت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس،الاستجابة لطلب الافراج الذي تقدم به محامو 5 إطارات بالادارة العامة للحرس الوطني كانوا يعملون في قسم الموارد البشرية اتهموا بارتكاب شبهة تجاوزات مالية .





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وقد صدر قرار الافراج بعد أن ترافع محامو المتهمين عنهم مبينين الخروقات الشكلية في الملف حيث اوضحت الاستاذة نادية الشواشي لهيئة الدائرة بالادلة الدامغة وبالتفصيل عدة خروقات اجرائية شابت الملف موضحة انه لم يتم الكشف عن وجود اي تجاوزات مالية ارتكبها المحالون ..اضافة الى ان الملف مفروض ان لا يكون من انظار الدائرة المتخصصة في قضايا الفساد المالي، كما بينت خصوصية السلك الذي ينتسب له الاطارات وخصوصية القانون والإجراءات الواجب تطبيقها والخروقات الاجرائية وغياب التساخير.. وهو ما اكده الاساتذة البشير الطرودي والدس الشرقي وعيشة القابسي والزمزمي انه لا توجد في الملف أي قرائن ادانة وان الملف لا توجد فيه التساخير المتعلقة بالاتصالات التى دارت بين جميع المتهمين كما لم يتم إضافة التساخير المتعلقة بالمركز الوطني للاعلامية رغم ان المحامين سعو جاهدين لاضافتها...كما ان المبالغ المالية التي نزلت فعلا بالحساب زهيدة جدا وتم الاعلام عن التنزيل من قبل احد المحالين وليس من طرف اخر...