في قضية استيلاءات مالية:جلب 5 إطارات بالادارة العامة للحرس الوطني للقطب المالي

جلبت صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2023 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،5 إطارات بالادارة العامة للحرس الوطني اتهموا بالاستيلاء على اموال كانت مخصصة لمنح الاعوان وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.



وكشفت ممثلة النيابة العمومية ان المكلف العام بنزعات الدولة لم يبلغه الاستدعاء طالبة تأخير المحاكمة لتبليغ الاستدعاء إليه فاستجابت المحكمة للطلب.





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