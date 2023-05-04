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الياس الجراية " ننفي منعنا صاحبة مشروع من المشاركة في التلفزة الوطنية بسبب الحجاب"

Publié le Jeudi 04 Mai 2023 - 10:51 قراءة: 0 د, 33 ث
      
نفى مدير الإعلام والاتصال بمؤسسة التلفزة التونسية إلياس الجراية ما قالته صاحبة مشروع للصناعات التقليدية تدعى خولة العبدلي من منع شريكتها ايمان العبدلي من المشاركة في برنامج كونها محجبة.

وأضاف الياس الجراية في تصريح لاذعة الديوان" ما صرحت به هذه المواطنة غير صحيح وسنعمل على تتبعها قضائيا لانها تمس من سمعة مؤسستنا".
وتابع " شريكة خولة العبدلي لم يتم استدعاؤها وقد دخلت على اساس ان لا تشارك في البرنامج لكنها تدخلت للدعاية والاشهار لإحدى الماركات وهذا مرفوض" مضيفا " خولة العبدلي هددت بالمغادرة من تلقاء نفسها لنفاجئ باتهامنا بعداء الحجاب".
وأكد انه لا وجود لقرار بإقصاء المحجبات من القناة الوطنية.


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