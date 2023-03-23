النائب ياسين مامي: شح امتلاء السدود قطع الماء عن الحمامات منذ 4 أيام

Publié le Jeudi 23 Mars 2023 - 12:21 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكد النائب عن منطقة نابل والحمامات ياسين مامي، لبرنامج le sept neuf مع مراد الزغيدي على راديو إي أف أم اليوم الخميس 23 مارس، انقطاع مياه الشرب بالحمامات وعدد من معتمديات ولاية نابل لليوم الرابع على التوالي، دون إعلام مسبق وتحديد توقيت عودة التزود، مما أدى إلى تعطل مختلف المرافق الحيوية على غرار المقاهي والمستشفيات، قائلا: "هناك من توفي ولم يجدوا الماء لتغسيله".
وأضاف النائب عن الجهة أن فرع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالحمامات أكدت له أن انقطاع الماء ليس مرتبطا بإصلاح عطب بل ذلك خيار من الدولة لترشيد استهلاك الماء بسبب تدني نسبة امتلاء السدود.
وطمأن النائب في البرلمان الجديد بأن مسألة المياه ستكون من أولويات عمل البرلمان.


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