رمضان على الوطنية الأولى... مسلسل ''الجبل الأحمر'' وسلسلة ''للا سندريلا''

رمضان على الوطنية الأولى... مسلسل ''الجبل الأحمر'' وسلسلة ''للا سندريلا''

Publié le Jeudi 23 Mars 2023 - 11:20 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أفاد مدير الإعلام والاتصال بالتلفزة الوطنية، إلياس جراية، اليوم الخميس 23 مارس 2023، خلال مداخلته في برنامج ميديا ماق، على إذاعةIFM، بأنه سيتم عرض سلسلة للا سندريلا على قناة الوطنية الأولى ومسلسل جبل الأحمر خلال شهر رمضان.

وبين أن سلسلة للا سندريلا سيتم عرضها على الساعة 18:50 مساء، بينما سيتم عرض مسلسل الجبل الأحمر على الساعة 20:45 ليلا ، وهو من إخراج ربيع التكالي وبطولة كل من فتحي الهداوي، محمد السياري،معز القديري، دليلة مفتاحي، نادية بوستة، ريم بن مسعود، أميممة بن حفصية وغيرهم، ويتكون من 20 حلقة.







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