ريم الحمروني في ذمة الله

فقدت الساحة الثقافية التونسية الممثلة المسرحية والسينمائية الشابة ريم الحمروني التي وافاها الأجل المحتوم ظهر اليوم الأحد.

وكانت ريم الحمروني تعرضت في الأيام الأخيرة إلى وعكة صحية ألمت بها.



وقد عبر العديد من الممثلين والصحفيين والشخصيات العامة عن صدمتهم وحزنهم لفقدان ممثلة في ريعان شبابها عرفت بطيبتها ودفاعها عن القضايا الإنسانية العادلة، وبتميز ما قدمته من أعمال مسرحية وسينمائية. كما نالت إعجاب الجمهور بها من خلال تجربتها الإذاعية والتلفزية بحضورها سواء كضيفة أو كمساهمة في تنشيط وإدارة الحوار في عديد البرامج.



وقد نعت وزارة الشؤون الثقافية، الراحلة ريم الحمروني وهي من خريجات المعهد العالي للفن المسرحي، وكانت بدايات مسيرتها الفنية مع الراحل عز الدين قنون حيث شاركت في العديد من أعماله على غرار "رهائن" و"غيلان" إلى جانب مسرحية "الشقف" و"ربع وقت" لسيرين قنون و"نوار الملح" للبحري الرحالي وغيرها من الأعمال المسرحية..

كما كان للفقيدة عدد من المشاركات السينمائية على غرار فيلم "صندوق عجب" لرضا الباهي و"تالة مون أمور" لمهدي الهميلي و"فترية" لوليد الطايع.

أما في الشاشة الصغيرة فقد برزت في مسلسل "طوق" للراحل شوقي الماجري و"الحرقة" للسعد الوسلاتي وسيتكوم "الحجامة" و"الخياطة" لزياد ليتيم، هذا إلى جانب مساهماتها الإعلامية في عديد الإذاعات الخاصة.

كما نعت الهيئة العربية للمسرح الفقيدة، وعبرت عن مشاطرتها للفنانين في تونس والوطن العربي والمهجر أحزانهم برحيلها.



عملت براديو كلمة و موزاييك اف ام و شمس اف ام وديوان اف ام تحصلت على عديد الجوائز عبر أعمالها المسرحية والسينمائية و منها جائزة احسن ممثلة صاعدة عن دورها في مسرحية النهاية لعزالدين قنون.



تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فراديس جنانه ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون



