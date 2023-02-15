يمينة الزغلامي تقاضي سهام بن سدرين بسبب ملف التعويضات

وكانت سهام بن سدرين اكدت في حوار عبر امواج اذاعة " جوهرة اف ام" ان الزغلامي " قيمت القيامة بسبب عدم حصولها على تعويضات.وكتبت الزغلامي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " توضيح للرأي العام وهذه المرة سأقاضي سهام بن سدرين بعد.المعاينة للفيديو :البارحة لدى حضورها في برنامج بوليتيكا للصحفي زهير الجيس وفي اجابتها حول أكذوبة التعويضات قالت في حقي مايلي : (يمينة الزغلامي قيمت القيامة لانها لم تتحصل على التعويض )اولا هذه تكذب وعيب ولا يليق خاصة وانها كانت تترأس هيئة للحقيقة والكرامة وهي لا تذكر الحقائقثانيا قمت بعدة جلسات معها بمقر الهيئة وبحضور بعض الاعضاء وقد كنا نحن اصحاب المقترح الذي ينص ان من تحمل مسؤولية كالوزراء والنواب والولاة والمعتمدين .... في الدولة لا يتحصل على تعوبض ماديثالثا اذا لديها إشكال شخصي معي فلا يحق لها ان تلتجئ للتشويه ونشر الاشاعاتلذا سأتقدم بشكاية للغرض و المقطع من الدقيقة 28"