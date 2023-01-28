موزاييك: الحكم بسجن ياسين العيّاري 8 اشهر في شكاية رفعها ضدّه إلياس الفخفاخ

موزاييك: الحكم بسجن ياسين العيّاري 8 اشهر في شكاية رفعها ضدّه إلياس الفخفاخ

Publié le Samedi 28 Janvier 2023 - 15:41 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أفادت إذاعة موزاييك وفق مصادرها ان هيئة الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس قضت غيابيا بسجن النائب السابق ياسين العيّاري مدة ثمانية أشهر من أجل شكاية رفعها ضده رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ.
ووفق مصادر موزاييك يتمثل الحكم ضد العياري في أربعة أشهر سجنا من أجل نسبة أمور غير صحيحة الى موظف عمومي و4 اشهر اخرى من أجل اذاعة أخبار زائفة.
وكان ياسين العياري وجه اتهامات للفخفاخ بالتورط في ملف تضارب المصالح في الحكومة التي تراسها الاخير.


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