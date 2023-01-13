كشف الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بصفاقس والمساعد الأول للوكيل العام لدى المحكمة القاضي مراد التركي في تصريح لديوان اف ام عن حيثيات قضية تحيل ضد والي صفاقس المقال.

وأضاف أن ممثلا لأحد البنوك تقدم في سنة 2014 بشكاية ضد والي صفاقس السابق من اجل التحيّل والتسبب في افلاس الشركة التي كان يشرف عليها والتي تنشط في تجارة الزيت وذلك بعد حصولها على قروض وتمويلات بنكية وعجزها عن سداد ديونها وقضت على اثرها الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بعدم سماع الدعوى كما تم إقرار الحكم الابتدائي في محكمة الاستئناف.



واضاف" بعد تعقيب القرار من الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف وإرجاع القضية الى المحكمة لاعادة النظر فيها ، قضت سنة 2020 غيابيا بثبوت الإدانة وسجنه مدة عام من اجل التحيّل ومدة عام من اجل التسبب في الإفلاس".



ووتابع "سجل والي صفاقس السابق اعتراضا على الحكم الاستئنافي الغيابي في شهر أكتوبر 2022 الى حين النظر فيها في موفى شهر جانفي الجاري بطلب من محاميه لتقديم ما لديه من مؤيدات ودفوعات في الملف".



