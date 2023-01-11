نجيب الدزيري: نقص المواد الاساسية سببه مؤامرة تقف وراءها الاطراف التي خرجت من السلطة

قال الاربعاء 11 جانفي، كرونيكور اذاعة اي اف ام نجيب الدزيري ان هناك مؤامرة وراء نقص المواد الاساسية من قهوة وسكر وحليب وغيرها من المواد يقف وراءها الاطراف التي تقف ضد مصلحة الشعب.وأوضح الدزيري أن الاطراف التي خرجت من السلطة هي التي تقف وراء هذه المؤامرة معتبرا ان الدول الصديقة لتونس ستتدخل في الوقت المناسب لمساعدة تونس.ويأتي تصريح الدزيري تفاعلا مع تصريحات رئيس الجمهورية ليلة الثلاثاء التي قال فيها ان النقص في المواد الاساسية يتم بفعل فاعل وانه لذلك يقوم بزيارات ليلية حسب تصريحه.